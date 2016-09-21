Александр Сапета: Когда играет «Динамо», можно и прогулять работу

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета – о победе в 1/16 финале Кубка России над «Ростовом» (4:0).

- Не скажу, что победили легко, хоть и забили четыре гола. Матч получился тяжелым. Сейчас такой футбол, что со всеми играть непросто - говорит Сапета. – Хорошо, что в начале первого тайма забили гол. Стало полегче. Для меня не было важно, что «Ростов» привез второй состав. Хотелось, конечно, себя на фоне клуба РФПЛ себя проверить. Чтобы уже начать готовиться к следующему сезону.

- «Динамо» ставить серьезные цели на Кубок?

- Конечно. Нужно выходить дальше.

- Кого хотите в следующем круге: «Арсенал» или «Тосно»?

- «Тосно». Мы проиграли им предыдущий нам матч. Игра получилась интересная. Поэтому хотел бы с ними.

- Как вам проведение матча в 14:00 в будний день?

- Нормально. Мы в это время обычно тренируемся. Думал, что мало народу придет. Но фанаты удивили, что в такое время пришли и сделали, как обычно, сумасшедшую атмосферу. Когда играет «Динамо», можно и прогулять работу.