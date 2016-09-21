Александр Сапета: Когда играет «Динамо», можно и прогулять работу
Полузащитник «Динамо» Александр Сапета – о победе в 1/16 финале Кубка России над «Ростовом» (4:0).
- Не скажу, что победили легко, хоть и забили четыре гола. Матч получился тяжелым. Сейчас такой футбол, что со всеми играть непросто - говорит Сапета. – Хорошо, что в начале первого тайма забили гол. Стало полегче. Для меня не было важно, что «Ростов» привез второй состав. Хотелось, конечно, себя на фоне клуба РФПЛ себя проверить. Чтобы уже начать готовиться к следующему сезону.
- «Динамо» ставить серьезные цели на Кубок?
- Конечно. Нужно выходить дальше.
- Кого хотите в следующем круге: «Арсенал» или «Тосно»?
- «Тосно». Мы проиграли им предыдущий нам матч. Игра получилась интересная. Поэтому хотел бы с ними.
- Как вам проведение матча в 14:00 в будний день?
- Нормально. Мы в это время обычно тренируемся. Думал, что мало народу придет. Но фанаты удивили, что в такое время пришли и сделали, как обычно, сумасшедшую атмосферу. Когда играет «Динамо», можно и прогулять работу.
Матч
Голы
Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).
Состав
Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)
Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)
Предупреждения:
нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция