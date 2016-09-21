Владимир Рыков: «Спартак» проигрывает в Хабаровске, ЦСКА – в Красноярске. ФНЛ – очень непростая лига
Защитник «Динамо» Владимир Рыков – о победе в 1/16 финале Кубка России над «Ростовом» (4:0).
- Хотели, чтобы Погребняк забил. Но не вышло. Думаю, получится в следующий раз, - говорит Рыков.
- Интересно было посмотреть свои силы на уровне команды из РФПЛ?
- Все думают, что в ФНЛ легко и мы должны всех по 5:0 обыгрывать. Но посмотрите: «Спартак» проигрывает в Хабаровске, ЦСКА – в Красноярске. ФНЛ – очень непростая лига.
Матч
Голы
Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).
Состав
Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)
Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)
Предупреждения:
нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция