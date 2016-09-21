Александр Григорян: Я вынуждал Карреру не ставить в стартовый состав Промеса и Зе Луиша
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.
«Ничего нового в действиях «Спартака» мы не увидели. Все компоненты и аспекты игры, которые изучали, мы сегодня увидели. «Спартак» начал играть в не совсем оптимальном составе. Да, те игроки, которые вышли на поле, - игроки обоймы. Но все-таки они хотели обойтись малой кровью. Меня спрашивали, зачем я раздал столько интервью перед матчем. Отвечаю: в надежде на то, что кто-то прочтет и донесет это главному тренеру «Спартака». Я вынуждал его к тому, чтобы не поставить Промеса, Зе Луиша в стартовый состав. По крайней мере мне так кажется. Может, это и случайность, но это подействовало. Футбол на таком уровне для меня как война», - цитирует специалиста «Чемпионат».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию игры.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)
Голы
Никифоров 58 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов
Предупреждения:
Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция