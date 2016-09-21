Леонид Слуцкий: Должны были побеждать «Енисей» даже таким составом

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Енисея» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Пытались максимально качественно сыграть с учетом нашего интенсивного графика. Должны были побеждать «Енисей» даже таким составом. Хозяева сыграли с большой самоотдачей при своих болельщиках и воспользовались своими шансами, но не могу сказать, что соперник чем-то удивил, - заявил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Счет под занавес первого тайма открыл Никита Чернов, права на которого принадлежат армейцам. Он использовал грубую ошибку на выходе вратаря красно-синих Сергея Чепчугова и головой отправил мяч в ворота.

На 59-й минуте гости восстановили равенство: Георгий Миланов нанес точный удар из-за пределов штрафной.

На 83-й минуте проход Артура Малояна завершился передачей на Александра Ломакина, который принес красноярцам победу.

В 1/8 финала турнира «Енисей» встретится с «Сибирью», которая ранее в дополнительное время обыграла «Томь» (1:0).