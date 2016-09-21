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Саид Эззатоллахи: Надеюсь, Бердыев снова станет главным тренером «Ростова»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи прокомментировал игру своей команды в кубковом матче с «Динамо» и выразил надежду на то, что Курбан Бердыев снова займет пост главного тренера.

- Это была хорошая игра для нашей команды, ведь в нашем составе было очень много молодых игроков. Мы начали плохо, но во втором тайме действовали намного лучше. Надеюсь, что в будущем «Ростов» будет играть лучше. Сегодня мы играли почти вторым составом. Сейчас мы готовимся к матчу с «Локомотивом», надеюсь, мы выиграем и поднимемся в таблице.

Понимаю ли я, чем занимается Курбан Бердыев в «Ростове»? Он много общается с тренерским штабом. Я считаю, что он очень важен для нашей команды, ведь он настоящий профессионал. Надеюсь, он снова станет главным тренером, - заявил иранец.

Напомним, в данный момент Курбан Бердыев занимает в «Ростове» пост «вице-президента тренера».

Московское «Динамо» в 1/8 финала Кубка России сыграет с победителем встречи «Тосно» - «Арсенал».

Матч

Динамо - Ростов - 4:0 (3:0)

Голы

Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).

Состав

Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)

Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)

Предупреждения:

нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция


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