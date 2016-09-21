Саид Эззатоллахи: Надеюсь, Бердыев снова станет главным тренером «Ростова»

Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи прокомментировал игру своей команды в кубковом матче с «Динамо» и выразил надежду на то, что Курбан Бердыев снова займет пост главного тренера.

- Это была хорошая игра для нашей команды, ведь в нашем составе было очень много молодых игроков. Мы начали плохо, но во втором тайме действовали намного лучше. Надеюсь, что в будущем «Ростов» будет играть лучше. Сегодня мы играли почти вторым составом. Сейчас мы готовимся к матчу с «Локомотивом», надеюсь, мы выиграем и поднимемся в таблице.



Понимаю ли я, чем занимается Курбан Бердыев в «Ростове»? Он много общается с тренерским штабом. Я считаю, что он очень важен для нашей команды, ведь он настоящий профессионал. Надеюсь, он снова станет главным тренером, - заявил иранец.

Напомним, в данный момент Курбан Бердыев занимает в «Ростове» пост «вице-президента тренера».

Московское «Динамо» в 1/8 финала Кубка России сыграет с победителем встречи «Тосно» - «Арсенал».