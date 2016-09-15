Юлия Ефимова: Решила продать автомобиль, подаренный за медали в Рио, так как мне нужна квартира в Москве

Российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила свое решение продать автомобиль BMW, полученный от «Фонда поддержки олимпийцев России» по итогам ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Я решила продать автомобиль BMW X4, полученный за две серебряные медали Рио-де-Жанейро-2016. Искренне благодарна за этот подарок Фонду поддержки олимпийцев России и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Но сейчас у меня другие потребности. Во-первых, у меня уже есть классный автомобиль, тоже «олимпийский» — Audi A6 за бронзовую медаль Лондона-2012. Так как я все время после тех Игр жила в Америке, она почти новая, с минимальным пробегом. Катаюсь на ней, только когда бываю в Волгодонске.

Во-вторых, мне нужны деньги, чтобы купить квартиру в Москве. Я уже говорила, что в моей жизни и карьере происходят большие перемены — я возвращаюсь в Россию, организую профессиональную команду, которая будет проводить сборы и участвовать в соревнованиях по всему миру. И квартира в Москве, которая станет опорным центром во всех перемещениях Efimova Team, просто необходима. На днях я смотрела цены на недвижимость в столице — и поняла, что без продажи BMW X4 никак не обойтись. Причем желательно по коллекционной цене, - цитирует Ефимову агентство «Весь спорт».

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова завоевала серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.