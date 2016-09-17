Лестьенн дисквалифицирован за игру на тотализаторе

24-летний французский теннисист Констан Лестьенн дисквалифицирован на семь месяцев и оштрафован на 10 000 долларов за регулярную игру на тотализаторе.

Половина срока дисквалификации (три месяца и две недели) назначена игроку условно и вступит в силу, только если теннисист снова нарушит правила Антикоррупционной программы, сообщает сайт Tennis Integrity Unit.



Также половина денежного штрафа снимается с игрока в обмен на сотрудничество с TIU и признание своей вины.



Расследование показало, что с февраля 2012 года по июнь 2015-го Лестьенн сделал ставки на 220 матчей, в которых сам не участвовал. Но по правилам Антикоррупционной программы игрокам категорически запрещено делать ставки на матчи под угрозой штрафа и дисквалификации.

Лестьенн в данный момент занимает 164-ю строчку в рейтинге ATP.

