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Лестьенн дисквалифицирован за игру на тотализаторе

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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24-летний французский теннисист Констан Лестьенн дисквалифицирован на семь месяцев и оштрафован на 10 000 долларов за регулярную игру на тотализаторе.

Половина срока дисквалификации (три месяца и две недели) назначена игроку условно и вступит в силу, только если теннисист снова нарушит правила Антикоррупционной программы, сообщает сайт Tennis Integrity Unit.

Также половина денежного штрафа снимается с игрока в обмен на сотрудничество с TIU и признание своей вины.

Расследование показало, что с февраля 2012 года по июнь 2015-го Лестьенн сделал ставки на 220 матчей, в которых сам не участвовал. Но по правилам Антикоррупционной программы игрокам категорически запрещено делать ставки на матчи под угрозой штрафа и дисквалификации. 

Лестьенн в данный момент занимает 164-ю строчку в рейтинге ATP.

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