Александр Бубнов: Вылет «Спартака» из Кубка России может крепко ему аукнуться
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.
«Вылет «Спартака» из Кубка России может крепко ему аукнуться. Во-первых, это провал задачи на сезон, во-вторых, удар по обнадеженным последними результатами болельщикам, в-третьих, психологическое потрясение для самой команды, игравшей прежде на кураже. «Спартак» хорошо выглядел на старте чемпионата, но определенная нисходящая динамика после уверенной домашней победы над «Краснодаром» все-таки прослеживалась. В игре с «Локомотивом» сам Каррера обнаружил прилично недочетов, а в Оренбурге красно-белые позволили хозяевам создать целый ряд опасных моментов у своих ворот. Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации», - цитирует Бубнова Sportbox.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)
Голы
Никифоров 58 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов
Предупреждения:
Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция