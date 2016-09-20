На матче «Химки» - «Локомотив» ожидается 3 тысячи зрителей
Стало известно, что на матче Кубка России «Химки» - «Локомотив» будут присутствовать порядка 3 тысяч зрителей.
Из них 800-1000 человек - болельщиков «Локомотива». Напомним, что стоимость билета на игру составляет от 100 до 200 рублей.
Отметим также, что «Локомотив» выйдет на игру не сильнейшим составом, ожидается ротация.
Матч
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция
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