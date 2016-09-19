Евгений Донской: Оказалось, что после Кубка Дэвиса температурил три дня

Российский теннисист Евгений Донской подвел итоги выступлений на St. Petersburg Open после поражения от Андрея Кузнецова в матче первого круга (3:6, 5:7).

- Много не получилось. Андрюха играл ровно и хорошо, за исключением ситуации при счете 4:5 во 2-м сете. Кубок Дэвиса, конечно, сказался. Температурил три дня, оказывается. Пришел к врачу, он сказал, что у меня температура 37,5. Пару накануне нормально сыграл. Надеюсь, нормально успею подготовиться к Китаю. Я старался рвать темп, но не все получалось, может, не успел привыкнуть к корту в зале.

- Хотелось бы чаще играть с российскими игроками?

- Скоро так и будет, много ребят подходят по рейтингу. Будут много хороших матчей, начнем принимать Надалей, Джоковичей, Цонга, Федерера. Все будет нормально.

- Приедете в следующем году?

- SpbOpen - самый лучший турнир в категории 250. Сейчас организация стала лучше, поэтому тут игроки сильные. С удововльствием сыграю тут в следующем году, - передает слова Донского корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Донской проиграл Кузнецову со счетом 3:6, 5:7. Накануне 26-летний теннисист в паре с Александром Бубликом уступил в Петербурге Карену Хачанову и Лукашу Росолу.