Рим отказался от участия в выборах столицы Олимпиады-2024

Мэр Рима Вирджиния Раджи официально объявила о снятии заявки города на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

- Мы не против спорта и не против Олимпийских игр, но безответственно говорить «да» кандидатуре на проведение Олимпиады. Игры - это мечта, которая трансформируется в кошмарный сон, - заявила Раджи на пресс-конференции.

По мнению мэра, экономические проблемы и долги города не позволяют организовать соревнования такого калибра.

В данный момент на проведение Олимпийских Игр 2024 года претендуют три города: Рим, Будапешт, Париж и Лос-Анджелес.

Напомним, летняя Олимпиада-2020 пройдет в столице Японии Токио.