Виталий Денисов: Извинения Денисова? В раздевалке о таких вещах просто так не скажешь
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов, побывавший на детском празднике благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь», рассказал о том, как адаптируется в команде Игорь Денисов.
– С приходом Игоря Денисова стало больше спокойствия в игре?
– У Игоря была травма, он лечился, видно, что немного не хватает игрового тонуса. И должно пройти время, чтобы пришла сыгранность.
– Денисов публично извинился перед одноклубниками из-за плохой физической формы. А лично, в раздевалке, что-то говорил?
– Нет, о таких вещах просто так не придешь, не скажешь.
– То есть после матча с «Уфой» не было такого, мол, извините, ребята, я сегодня не очень сыграл.
– Может быть. Но я не слышал.
Василий Казарцев (Россия) 21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Место и дата
Василий Казарцев (Россия)
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция