Виталий Денисов: Извинения Денисова? В раздевалке о таких вещах просто так не скажешь

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов, побывавший на детском празднике благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь», рассказал о том, как адаптируется в команде Игорь Денисов.

– С приходом Игоря Денисова стало больше спокойствия в игре?

– У Игоря была травма, он лечился, видно, что немного не хватает игрового тонуса. И должно пройти время, чтобы пришла сыгранность.

– Денисов публично извинился перед одноклубниками из-за плохой физической формы. А лично, в раздевалке, что-то говорил?

– Нет, о таких вещах просто так не придешь, не скажешь.

– То есть после матча с «Уфой» не было такого, мол, извините, ребята, я сегодня не очень сыграл.

– Может быть. Но я не слышал.