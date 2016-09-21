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Леонид Слуцкий: При счете 1:1 все решила реализация моментов

Антон Сазонтов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче Кубка России от «Енисея» (1:2) отметил, что в концовке встречи все решила реализация моментов.

– Мы понимали, что игра будет обоюдоострая, потому что и «Енисей» играл дома, и наш вариант оборонительной линии предполагал, что сзади будут какие-то огрехи. Я считаю, что при счете 1:1 все решила реализация моментов - они были и у тех, и других ворот, но, к сожалению для нас, этот момент реализовали хозяева, с чем я их и поздравляю. Желаю удачи «Енисею» и в чемпионате, и в кубке страны.

 Может оно и к лучшему? Больше сил останется на чемпионат России и Лигу чемпионов?
– Ну как это - к лучшему? Мы же приехали играть, и мы проиграли. Поражение не может быть к лучшему, тогда можно было вообще не лететь. Безусловно, мы расстроены, но мы не взяли большую группу игроков, понимая тот сложный график игр и перелетов. Но это нисколько не умаляет заслуг «Енисея». Мы привезли тот вариант состава, который должен был показывать качественный футбол и добиваться положительного результата.

 Как атмосфера на стадионе?
– Трибуны на стадионе несколько удалены из-за беговых дорожек, мне кажется, если бы трибуны были ближе к полю, поддержка была бы еще сильнее. Но болельщики большие молодцы, заполнили трибуны, насколько это было возможно, и активно поддерживали свою команду. Всегда приятно играть, когда болельщиков на стадионе много, неважно, твои это болельщики или соперника.

 Почему вы сделали всего одну замену?
– Если вы посмотрите, кто у нас был в запасе, то, наверное, поймете.

Матч

Енисей - ЦСКА - 2:1 (1:0)

Голы

Чернов 43 (1:0). Миланов 59 (1:1). Ломакин 83 (2:1).

Состав

Енисей: Опарин, Гультяев, Васильев, Чичерин, Чернов, Фатуллаев, Ломакин (Иванов, 86), Алиев, Ланин, Камеш, Малоян (Коротаев, 89)

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Алибеков, Набабкин, Гордюшенко, Ионов, Натхо, Миланов, Хосонов, Страндберг, Чалов (Жамалетдинов, 76)

Предупреждения:

нет - Набабкин, 34

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция


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