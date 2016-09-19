Экс-защитник «МЮ» Браун перешел в «Блэкберн»

Хосеп Гвардиола: Однажды «Манчестер Сити» проиграет и лучше б это случилось как можно скорее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что несмотря на отличный старт в нынешнем сезоне, его подопечным будет полезно проиграть в ближайшей встрече.