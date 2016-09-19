Экс-защитник «МЮ» Браун перешел в «Блэкберн»
«Блэкберн Роверс» заключил контракт с защитником Уэсом Брауном.
Как сообщает официальный сайт клуба, выступающего в чемпионшипе, соглашение с бывшим футболистом сборной Англии рассчитан до конца нынешнего сезона.
36-летний Браун известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». В его составе он пять раз выигрывал английскую премьер-лигу и дважды - Лигу чемпионов. Летом 2011 года игрок перешел в «Сандерленд».
Rovers are delighted to announce the signing of former Manchester United and England defender Wes Brown: https://t.co/9ZNAXU3rUc pic.twitter.com/1BpMhEoiCX— Blackburn Rovers (@Rovers) 21 сентября 2016 г.
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