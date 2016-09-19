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Экс-защитник «МЮ» Браун перешел в «Блэкберн»

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Блэкберн»Комментарии

«Блэкберн Роверс» заключил контракт с защитником Уэсом Брауном.

Как сообщает официальный сайт клуба, выступающего в чемпионшипе, соглашение с бывшим футболистом сборной Англии рассчитан до конца нынешнего сезона.

36-летний Браун известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». В его составе он пять раз выигрывал английскую премьер-лигу и дважды - Лигу чемпионов. Летом 2011 года игрок перешел в «Сандерленд».

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