Крэйг Риди: Полный доклад Макларена с доказательной базой будет опубликован до конца октября

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди анонсировал сроки публикации полной версии доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Я надеюсь, что у нас доклад Макларена будет до конца октября. И я надеюсь, что целиком. И надеюсь, что там будут все доказательства, которые у него есть. Он не делает отписку, у него есть доказательства.

Напомним, доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена послужил основанием для отстранения сборной России от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, а также ряда спортсменов от Олимпийских игр.

