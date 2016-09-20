21-летний футболист будет отвечать за фанатов в Петербурге

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал избрание 21-летнего футболиста питерского «Динамо» Виктора Сысоева в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по партийному списку.

«Мы против нареканий к нашим депутатам, но надо сделать скидку на то, что Сысоев никогда не давал интервью. Молодой человек впервые стал депутатом и не знал, что говорить. В Петербурге он будет отвечать за многочисленных футбольных фанатов, досуг молодежи и массовый спор в своем округе. Мы постараемся ему помочь. Случается, что депутат не справляется с обязанностями и возвращается к гражданской жизни, но в нашей партии такого пока не происходило. Если изменит партийные взгляды, потеряет мандат, поскольку проходит по партийным спискам», - цитирует политика телеканал «360».

Сысоев, который приходится сыном лыжнице Любови Егоровой, стал самым молодом депутатом петербургского Заксобрания. Недавно он заявил, что не знает, чем будет заниматься в качестве депутата.