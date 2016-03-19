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В Алтайском крае футболист погиб от удара молнии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Футболист погиб от удара молнии во время матча студенческих команд в городе Рубцовске (Алтайский край).

Молния ударила в металлические ворота, рядом с которыми находились четверо игроков. 18-летний футболист, имя которого не называется, скончался на месте, а еще трое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, были доставлены в больницу.

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту происшествия, опрашиваются свидетели.



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