В Алтайском крае футболист погиб от удара молнии
Футболист погиб от удара молнии во время матча студенческих команд в городе Рубцовске (Алтайский край).
Молния ударила в металлические ворота, рядом с которыми находились четверо игроков. 18-летний футболист, имя которого не называется, скончался на месте, а еще трое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, были доставлены в больницу.
Следственный комитет РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту происшествия, опрашиваются свидетели.
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