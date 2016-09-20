Петр Макаренко: Наш болельщик в данный момент не готов платить за футбол
Глава компании «Телеспорт», которая является коммерческим партнером Российского футбольного союза, Петр Макаренко рассказал, что российский болельщик не готов платить за просмотр футбольных матчей по ТВ.
- Наш болельщик в данный момент не готов платить за футбол. Сейчас нужно отталкиваться от существующей практики. У нас много лет работает «НТВ-Плюс», но с точки зрения монетизации у них ничего не получается. Значит, надо искать другие модели и форматы, но искать всегда сложно, проще позвонить кому-нибудь и попросить денег.
У нас нет экономической базы, чтобы клубы могли зарабатывать на билетах. Сейчас люди, приходя на российский чемпионат, не будут платить по €50-60 за билет. Между прочим, во всех развитых лигах доходы от телетрансляций и от продажи билетов примерно совпадают, - цитирует Макаренко ТАСС.Напомним, что ранее кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что российский футбол может получать по 200 миллионов долларов за телеправа.