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Петр Макаренко: Наш болельщик в данный момент не готов платить за футбол

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Глава компании «Телеспорт», которая является коммерческим партнером Российского футбольного союза, Петр Макаренко рассказал, что российский болельщик не готов платить за просмотр футбольных матчей по ТВ.

- Наш болельщик в данный момент не готов платить за футбол. Сейчас нужно отталкиваться от существующей практики. У нас много лет работает «НТВ-Плюс», но с точки зрения монетизации у них ничего не получается. Значит, надо искать другие модели и форматы, но искать всегда сложно, проще позвонить кому-нибудь и попросить денег.

У нас нет экономической базы, чтобы клубы могли зарабатывать на билетах. Сейчас люди, приходя на российский чемпионат, не будут платить по €50-60 за билет. Между прочим, во всех развитых лигах доходы от телетрансляций и от продажи билетов примерно совпадают, - цитирует Макаренко ТАСС.

Напомним, что ранее кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что российский футбол может получать по 200 миллионов долларов за телеправа.
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