«Краснодар» обыграл «Спартак-Нальчик» в Кубке России
«Спартак-Нальчик» дома уступил «Краснодару» (0:2) в 1/16 финала Кубка России.
У победителей отличились Ари (47-я минута) и Рикардо Лаборде (87-я).
В 1/8 финала турнира «Краснодар» 26 октября сыграет с победителем пары «Волгарь» - «Оренбург».
Матч
Спартак-Нальчик - Краснодар - 0:2 (0:0)
Голы
Ари 48 (0:1). Лаборде 86 (0:2).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Дроздов, Ахриев (Войнов, 63), Мухаммад, Макоев, Каркаев (Крамаренко, 81), Гугуев
Краснодар: Синицын, Гогличидзе (Лаборде, 77), Мартынович, Татаев, Петров, Окриашвили, Фомин (Газинский, 61), Быстров, Моргунов (Жоаозиньо, 68), Торбинский, Ари
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
21 сентября 17:00, Спартак, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически