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«Краснодар» обыграл «Спартак-Нальчик» в Кубке России

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Спартак-Нальчик» дома уступил «Краснодару» (0:2) в 1/16 финала Кубка России.

У победителей отличились Ари (47-я минута) и Рикардо Лаборде (87-я).

В 1/8 финала турнира «Краснодар» 26 октября сыграет с победителем пары «Волгарь» - «Оренбург».

Матч

Спартак-Нальчик - Краснодар - 0:2 (0:0)

Голы

Ари 48 (0:1). Лаборде 86 (0:2).

Состав

Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Дроздов, Ахриев (Войнов, 63), Мухаммад, Макоев, Каркаев (Крамаренко, 81), Гугуев

Краснодар: Синицын, Гогличидзе (Лаборде, 77), Мартынович, Татаев, Петров, Окриашвили, Фомин (Газинский, 61), Быстров, Моргунов (Жоаозиньо, 68), Торбинский, Ари

Предупреждения:

Макоев, 19 - Татаев, 24

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

21 сентября 17:00, Спартак, Текстовая трансляция

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