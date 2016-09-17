Губернатор Приморского края пообещал оказать финансовую помощь клубу «Луч-Энергия»
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал распоряжение о выделении денежных средств клубу «Луч-Энергия».
- По моей информации, руководитель Приморского края Владимир Миклушевский дал команду по поступлению денег на счета клуба, и завтра должно состояться поступление средств. Какая сумма и как это будет происходить, я не готов сказать, - заявил президент ФНЛ Владимир Миклушевский.
Напомним, игроки команды на получают зарплату уже 3-4 месяца.
Футболисты намерены бойкотировать домашний матч первенства ФНЛ со «Спартаком-2», который должен состояться 26 сентября.
После 13 туров «Луч-Энергия» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы первого дивизиона.
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