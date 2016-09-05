Андре Уорд: Ковалев сильнее Головкина, потому что он более разноплановый боец

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Андре Уорд высоко оценил уровень своего будущего соперника россиянина Сергея Ковалева.

- Геннадий Головкин - хороший боксер, но он часто пропускает удары и не думаю, что он такой же разноплановый боец, как Ковалев. Думаю, Ковалев сильнее его. Считаю, что мой бой с Головкиным был бы отличным событием для фанатов. По идее, он должен был состояться до моей встречи с Ковалевым, - заявил Уорд.

Напомним, бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, принадлежащие Сергею.

Ковалев, Головкин и Уорд занимают соответственно вторую, третью и четвертую строчки в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного журнала The Ring.





