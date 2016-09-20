Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 1Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки0 : 1Локомотив
ФутболБарселона- : -Атлетико
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

«Трактор» одержал «сухую» победу над «Медвешчаком»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли хорватский «Медвешчак» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе челябинцев отметились Дмитрий Пестунов, Пол Щехура и Александр Панков.

Отметим, что для Пестунова победная шайба стала также и первой в текущем сезоне. Голкипер челябинцев Василий Демченко отразил 31 бросок по своим воротам и записал на свой счет вторую «сухую» игру в сезоне.

После этой игры «Трактор» набрал 20-ть очков в 11 встречах чемпионата и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Медвешчак» после 11 игр с 13-ю набранными очками идет на 10 месте на «Западе».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Трактор - Медвешчак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Пестунов (Якуценя), 35:13 (1:0). Щехура (Пеньковский), 58:40 (2:0). Панков 59:30 (3:0).

Место и дата

21 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Ротенберг: Низкая посещаемость матчей «Куньлуня» - вопрос к менеджменту клубаЧлен совета директоров КХЛ Роман Ротенберг прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».«Автомобилист» дома уступил «Северстали»Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке уступили «Северстали» со счетом 2:4.Арбитра, прокусившего ногу полицейскому в Екатеринбурге, привлекут к уголовной ответственностиФутбольный арбитр, прокусивший полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге, станет обвиняемым в рамках уголовного дела.Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу»Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов попытался объяснить странный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу»Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов попытался объяснить странный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу»Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов попытался объяснить странный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.«Барыс» пополнился канадским нападающим ТривиноФорвард усть-каменогорского «Торпедо» Кори Тривино перешел в «Барыс».Андрей Николишин: Ничушкин проиграет в спортивном плане, возвращаясь в КХЛБывший нападающий сборной России Андрей Николишин поделился мнением о решении форварда Валерия Ничушкина, выступавшего три сезона в «Далласе», вернуться в КХЛ.«Анахайм» подписал пробный контракт с бывшим нападающим «Адмирала» Бутом«Анахайм» подписал пробный контракт с нападающим Дэвидом Бутом, который примет участие в тренировочном лагере команды, сообщает «Чемпионат».КХЛ. «Югра» – ЦСКА, «Автомобилист» – «Северсталь» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Футбольный арбитр, которого не пустили на матч КХЛ, прокусил полицейскому ногуПредставитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина сообщила, что правоохранительные органы задержали футбольного арбитра, который прокусил полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.«Витязь» на домашней арене переиграл «Торпедо»«Витязь» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», переиграв «автозаводцев» в родных стенах со счетом 3:0.Ярославский «Локомотив» дома переиграл «Спартак»Хоккеисты ярославского «Локомотива» на своей арене одержали волевую победу над московским «Спартаком» со счетом 6:3.Максим Гончаров: Нам стыдно перед своими болельщикамиЗащитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров прокомментировал поражение своей команды от ХК «Сочи» (1:3).Дмитрий Квартальнов: «Барыс» просто прибил ЦСКА, 0:4 – это очень серьезная пощечинаГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения столичной команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.ХК «Сочи» переиграл в гостях «Салават Юлаев»Хоккеисты «Сочи» переиграли «Салават Юлаев» со счетом 3:1.Игорь Захаркин: Важна не игра, важен характерГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о причинах поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сочи» (1:3).Гол Мозякина принес «Магнитке» победу над «Слованом»Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:2. Победная шайба на счету капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.«Локомотив» - «Спартак». ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».«Барыс» прервал победную серию ЦСКА из 10 матчейХоккеисты казанского «Барыса» оказались сильнее в матче с московским ЦСКА, разгромив армейцев на домашней арене со счетом 4:0.

Медвешчак
Медвешчаккалендарьстатистика
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение