«Трактор» одержал «сухую» победу над «Медвешчаком»

Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли хорватский «Медвешчак» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе челябинцев отметились Дмитрий Пестунов, Пол Щехура и Александр Панков.

Отметим, что для Пестунова победная шайба стала также и первой в текущем сезоне. Голкипер челябинцев Василий Демченко отразил 31 бросок по своим воротам и записал на свой счет вторую «сухую» игру в сезоне.

После этой игры «Трактор» набрал 20-ть очков в 11 встречах чемпионата и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Медвешчак» после 11 игр с 13-ю набранными очками идет на 10 месте на «Западе».

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