«Трактор» одержал «сухую» победу над «Медвешчаком»
Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли хорватский «Медвешчак» со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе челябинцев отметились Дмитрий Пестунов, Пол Щехура и Александр Панков.
Отметим, что для Пестунова победная шайба стала также и первой в текущем сезоне. Голкипер челябинцев Василий Демченко отразил 31 бросок по своим воротам и записал на свой счет вторую «сухую» игру в сезоне.
После этой игры «Трактор» набрал 20-ть очков в 11 встречах чемпионата и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Медвешчак» после 11 игр с 13-ю набранными очками идет на 10 месте на «Западе».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Медвешчак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Пестунов (Якуценя), 35:13 (1:0). Щехура (Пеньковский), 58:40 (2:0). Панков 59:30 (3:0).
Место и дата
21 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция