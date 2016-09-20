«Автомобилист» дома уступил «Северстали»

Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке уступили «Северстали» со счетом 2:4.

В составе «Авто» заброшенными шайбами отметились Никлас Андерсен и Ян Бухтеле. У «Северстали» точные броски на счету Сергея Монахова, Максима Трунева, Александра Евсеенкова, Даниила Вовченко.

Отметим, что подопечные Андрея Разина дважды по ходу матча вели в счете, однако пропустив в концовке второго две шайбы в течении 28 секунд, в итоге упустили победу.

Добавим, что для «Северстали» это первая победа в сезоне, добытая хоккеистами в основное время.

После этого матча «Автомобилист» опустился на пятую строчку в таблице «Востока», набрав в 12 встречах 19 очков. «Северсталь» набрала девять очков в 12 играх и занимает 13-е место в Западной конференции.

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