«Автомобилист» дома уступил «Северстали»
Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке уступили «Северстали» со счетом 2:4.
В составе «Авто» заброшенными шайбами отметились Никлас Андерсен и Ян Бухтеле. У «Северстали» точные броски на счету Сергея Монахова, Максима Трунева, Александра Евсеенкова, Даниила Вовченко.
Отметим, что подопечные Андрея Разина дважды по ходу матча вели в счете, однако пропустив в концовке второго две шайбы в течении 28 секунд, в итоге упустили победу.
Добавим, что для «Северстали» это первая победа в сезоне, добытая хоккеистами в основное время.
После этого матча «Автомобилист» опустился на пятую строчку в таблице «Востока», набрав в 12 встречах 19 очков. «Северсталь» набрала девять очков в 12 играх и занимает 13-е место в Западной конференции.
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Матч
Автомобилист - Северсталь - 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)
Голы:
Андерсен (Тичар, Чесалин), 1:38 (1:0). Вовченко (Трунёв, Трубачёв), 14:37 (1:1). Бухтеле (Василевский), 18:54 (2:1). Евсеенков (Стасенко, Ситников), 28:31 (2:2). Трунёв (Вовченко), 28:59 (2:3). Монахов (Уилсон), 39:07 (2:4).
Место и дата
21 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция