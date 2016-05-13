Уле Эйнар Бьорндален: Сделаю ставку на победу в Кубке мира-2016/17

42-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален в 2017 году надеется добавить к коллекции своих трофеев еще один Большой хрустальный глобус.

- Летом много времени провел в Минске, и мне здесь нравится не меньше, чем в Австрии и Норвегии. Люблю три наших дома одинаково.

Что думаю о том, что Даша (Дарья Домрачева - прим. ред.) хочет начать выступать во второй половине нового сезона? Посмотрим, если все пойдет по плану, сейчас рано говорить. Даша немного не в тех кондициях, чтобы думать о гонках. Но я надеюсь, что все будет хорошо и все получится.

Я сделаю ставку в новом сезоне на победу в общем зачете Кубка мира, - рассказал Бьорндален в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Уле Эйнар - 8-кратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Шесть раз он побеждал в общем зачете Кубка мира (последний раз - в 2009 году).





