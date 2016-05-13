Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 1Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки0 : 1Локомотив
ФутболБарселона- : -Атлетико
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Уле Эйнар Бьорндален: Сделаю ставку на победу в Кубке мира-2016/17

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

42-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален в 2017 году надеется добавить к коллекции своих трофеев еще один Большой хрустальный глобус.

- Летом много времени провел в Минске, и мне здесь нравится не меньше, чем в Австрии и Норвегии. Люблю три наших дома одинаково.

Что думаю о том, что Даша (Дарья Домрачева - прим. ред.) хочет начать выступать во второй половине нового сезона? Посмотрим, если все пойдет по плану, сейчас рано говорить. Даша немного не в тех кондициях, чтобы думать о гонках. Но я надеюсь, что все будет хорошо и все получится.

Я сделаю ставку в новом сезоне на победу в общем зачете Кубка мира, - рассказал Бьорндален в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Уле Эйнар - 8-кратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Шесть раз он побеждал в общем зачете Кубка мира (последний раз - в 2009 году). 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рикко Гросс: Команда в отличной форме, наладилась даже стрельба у МалышкоРикко Гросс: Команда в отличной форме, наладилась даже стрельба у МалышкоРикко Гросс – об участии в Гонке легенд, сборной России и стрельбе Малышко.Рикко Гросс: Уверен, что Малышко улучшит свою стрельбуСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о готовности петербургского спортсмена Дмитрия Малышко к новому сезону.Рикко Гросс: Понимаю русский язык все лучше и лучшеТренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону.«Овечкин, где торт?» Как мы поздравляли Сашу с днем рождения (видео)«Овечкин, где торт?» Как мы поздравляли Сашу с днем рождения (видео)Капитан сборной России Александр Овечкин после тренировки в «Рико Центр» ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.Дарья Домрачева: На Гонку легенд не приеду, но сюрприз от меня ждитеТрехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева не сможет посетить предстоящую Гонку легенд, которая пройдет под Минском 18 сентября.Дмитрий Орлов: Ведем переговоры с «Вашингтоном», разговаривали с ЦСКАЗащитник сборной России Дмитрий Орлов перед стартом Кубка мира рассказал о том, как идут переговоры с клубами по новому контракту.Шумилова получила травму во время подготовки к сезонуВо время тренировочного сбора травму получила российская биатлонистка Екатерина Шумилова. Об этом сообщил старший тренер сборной России Виталий Норицын.Светлана Слепцова: В этом сезоне будем стараться вернуть квоту в шесть человек на Кубке мираРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась ожиданиями от нового сезона. Она сказала, что сборная России попытается вернуть квоту в шесть спортсменов на Кубке мира.Шипулин, Гараничев и Бабиков выступят на первых этапах Кубка мираРоссийские биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Антон Бабиков примут участие в первых трех этапах Кубка мира по биатлону, сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.Анатолий Алябьев: Президент IBU Андерс Бессеберг – паразит, его пора менятьДвукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев подверг критике деятельность многолетнего президента Международного союза биатлонистов норвежца Андерса Бессеберга.Александр Кравцов: В прошлом году были допущены тренерские ошибкиГлава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов рассказал о тренерских ошибках при переводе спортсменов из команды, выступавшей в Кубке IBU, в основной состав сборной России.Олимпийская чемпионка Валентина Семеренко пропустит сезон-2016/17 из-за проблем со здоровьемУкраинская биатлонистка Валентина Семеренко не выступит в сезоне-2016/17.Домрачева и Бьорндален поженилисьОлимпийские чемпионы Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева стали мужем и женой.Никита Крюков: Финиш на Олимпиаде в Сочи полгода не давал мне покояНикита Крюков: Финиш на Олимпиаде в Сочи полгода не давал мне покояОлимпийский чемпион и чемпион мира по лыжам Никита Крюков – о критике Елены Вяльбе, проблеме футбольной сборной России и многом другом.Антон Шипулин: При желании в России можно проводить все девять этапов Кубка мираАнтон Шипулин: При желании в России можно проводить все девять этапов Кубка мираЛучший биатлонист России дал Sovsport.ru первое летнее интервью: о базе в Ленобласти, Бьорндалене с Домрачевой и лыжных спорах.Валентина Семеренко опровергла информацию о своей беременностиУкраинская биатлонистка Валентина Семеренко заявила, что ее отсутствие на сборах связано не с беременность, как сообщалось ранее, а из-за ангины.Валентина Семеренко пропустит сезон из-за беременностиУкраинская биатлонистка Валентина Семеренко не будет участвовать в Кубке мира следующего сезона. Об этом свидетельствует комментарий бронзового призера ОИ-1994 Валентины Цербе-Несиной.Бьорндален сломал руку во время тренировкиВосьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален сломал руку во время тренировки на лыжероллерах. Травму спортсмен заработал в результате падения.Украинская биатлонистка Бурдыга завершила карьеруБиатлонистка сборной Украины Наталья Бурдыга приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.Надежда Скардино: Королькевич неоднократно говорил нам в лицо, что мы непрофессионалыБелорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала о работе с Владимиром Королькевичем, который ранее занимал должность главного тренер женской сборной Белоруссии.

Дарья Домрачева
Дарья Домрачевавсе новости
Уле Эйнар Бьорндален
Уле Эйнар Бьорндаленвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение