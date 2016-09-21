Себастьян Хольмен: «Динамо» под силу выиграть Кубок России
Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен после победы над «Ростовом» (4:0) в 1/16 финала Кубка России заявил, что его команде по силам выиграть этот трофей.
«Это была не самая сложная игра. Мы контролировали ход матча с самого начала и достаточно быстро забили. Я думаю, что «Динамо» под силу выиграть Кубок в этом сезоне - у нас хорошая команда, а сегодня мы прошли дальше», - цитирует игрока «Р-Спорт».
В следующем раунде турнира команда Юрия Калитвинцева встретится с победителем пары «Тосно» - «Арсенал».
Матч
Голы
Рыков 6 (1:0). Гуйе 18 (2:0 - автогол). Маркелов 45 (3:0). Темников 90 (4:0).
Состав
Динамо: Нарубин, Терехов С., Рыков, Морозов, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 57), Сапета, Катрич (Темников, 66), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46)
Ростов: Медведев, Гуйе, Скопинцев, Препелицэ, Эззатоллахи, Ходунов (Шаповалов, 52), Байрамян, Христис, Вебер, Кондрюков, Киреев (Сиденко, 68)
Предупреждения:
нет - Ходунов, 5; Эззатоллахи, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция