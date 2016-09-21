Себастьян Хольмен: «Динамо» под силу выиграть Кубок России

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен после победы над «Ростовом» (4:0) в 1/16 финала Кубка России заявил, что его команде по силам выиграть этот трофей.

«Это была не самая сложная игра. Мы контролировали ход матча с самого начала и достаточно быстро забили. Я думаю, что «Динамо» под силу выиграть Кубок в этом сезоне - у нас хорошая команда, а сегодня мы прошли дальше», - цитирует игрока «Р-Спорт».

В следующем раунде турнира команда Юрия Калитвинцева встретится с победителем пары «Тосно» - «Арсенал».