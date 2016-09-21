Азер Алиев: Надеюсь, что на «Енисее» всегда будет такая посещаемость

Полузащитник «Енисея» Азер Алиев после победы в матче Кубка России над ЦСКА (2:1) выразил надежду, что такая посещаемость (16 тысяч зрителей) будет на домашних матчах команды регулярно.



– Очень рады, что выиграли. Сегодня в Красноярске был большой праздник, и мы постарались не испоритить его, обыграли действующего чемпиона. Я надеюсь, что болельщики счастливы.

– Такая массовая поддержка болельщиков ощущалась?

– Конечно. Я надеюсь, с каждой игрой на «Енисей» будет ходить всё больше и больше народу. Примерно как сегодня. Очень надеюсь.

– Главный тренер после матча обращал внимание на реализацию моментов? Забили два, а не забили еще больше.

– Согласен, реализация хромала. Где-то нам мешали эмоции, в завершающей стадии не хватало хладнокровия. Хорошо, что всё так закончилось, выиграли 2:1.

– Следующего соперника знаете? Снова играть с «Сибирью» (команды встречались 17 сентября в рамках первенства ФНЛ).

– «Сибирь» так «Сибирь». Постараемся и дальше радовать болельщиков.