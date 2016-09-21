Азер Алиев: Надеюсь, что на «Енисее» всегда будет такая посещаемость
Полузащитник «Енисея» Азер Алиев после победы в матче Кубка России над ЦСКА (2:1) выразил надежду, что такая посещаемость (16 тысяч зрителей) будет на домашних матчах команды регулярно.
– Очень рады, что выиграли. Сегодня в Красноярске был большой праздник, и мы постарались не испоритить его, обыграли действующего чемпиона. Я надеюсь, что болельщики счастливы.
– Такая массовая поддержка болельщиков ощущалась?
– Конечно. Я надеюсь, с каждой игрой на «Енисей» будет ходить всё больше и больше народу. Примерно как сегодня. Очень надеюсь.
– Главный тренер после матча обращал внимание на реализацию моментов? Забили два, а не забили еще больше.
– Согласен, реализация хромала. Где-то нам мешали эмоции, в завершающей стадии не хватало хладнокровия. Хорошо, что всё так закончилось, выиграли 2:1.
– Следующего соперника знаете? Снова играть с «Сибирью» (команды встречались 17 сентября в рамках первенства ФНЛ).
– «Сибирь» так «Сибирь». Постараемся и дальше радовать болельщиков.
Матч
Голы
Чернов 43 (1:0). Миланов 59 (1:1). Ломакин 83 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Васильев, Чичерин, Чернов, Фатуллаев, Ломакин (Иванов, 86), Алиев, Ланин, Камеш, Малоян (Коротаев, 89)
ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Алибеков, Набабкин, Гордюшенко, Ионов, Натхо, Миланов, Хосонов, Страндберг, Чалов (Жамалетдинов, 76)
Предупреждения:
нет - Набабкин, 34
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция