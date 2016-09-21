Александр Овечкин: Не беспокоит, что проиграли финнам на Олимпиаде в Сочи

Капитан сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Финляндии в рамках Кубка мира.

- Хорошо потренировались, готовимся к матчу с финнами. Знал ли я, что играю с микрофоном? В НХЛ это обычная практика. Тот факт, что проиграли финнам на Олимпиаде в Сочи, нигде не сидит, не беспокоит. Что с Дацюком, я не знаю. Чего не хватает для того, чтобы заработало большинство? Вас, на пятачке, - цитирует Овечкина «Чемпионат».

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира сборная России встретится с финнами. Игра состоится 22 сентября в 22:00 по московскому времени.