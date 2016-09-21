Валерий Рейнгольд: Кто дал Каррере такой добрый совет – сыграть дублем

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не пересмотрел свое отношение к главному тренеру команды Массимо Каррере после поражений от «СКА-Хабаровск» в 1/16 финала Кубка России.

«Мое отношение к Каррере не изменилось. Меня интересует только то, кто дал ему такой добрый совет – сыграть дублем. Или почему никто не дал ему обратного совета. Никто что ли не знает, что «Спартак» с 2003 года не может выиграть ни один турнир? И откуда такое наплевательское отношение к Кубку России?» - сказал Рейнгольд.

Напомним, сегодня красно-белые на стадии 1/16 финала уступили «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1.

