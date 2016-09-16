«Бавария» предложила Левандовски контракт до 2021 года
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски может стать самым высокооплачиваемым игроком мюнхенской «Баварии».
По информации Sportbild, «Бавария» предложила поляку новый контракт до 2021 года. По его условиям годовая зарплата игрока может быть увеличена до 15 миллионов евро с возможными бонусами. Если Левандовски примет предложение - он станет самым высокооплачиваемым игроком мюнхенского гранда.
В шести матчах за «Баварию» текущего сезона Роберт забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.
Ныне действующий контракт Левандовски с чемпионами Германии рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в нападающему проявляет интерес мадридский «Реал».
Матч
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Боатенг, Мартинес, Алонсо, Алькантара, Видаль, Рибери, Мюллер, Левандовски
Герта: Ярстейн, Вайзер, Штарк, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Аллан, Харагучи, Эссвайн, Ибишевич
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
21 сентября 21:00, Альянц Арена, Онлайн-трансляция