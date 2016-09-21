Валерий Рейнгольд: Молодые футболисты «Спартака» показали, что дорога у них одна. По ней уже прошли Кротов и Малоян

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру молодых игроков москвичей в матче 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1).

– Как вам игра молодых футболистов?

– Да, «Спартак» сегодня вообще не играл. Все эти молодые футболисты «возили тачку». И они наглядно показали, что рассчитывать на них не стоит. И дорога для них только одна. По ней уже прошли Кротов, Малоян и другие футболисты. Денис Давыдов за всю игру ни одного удара по воротам не нанес. Зачем он вообще вышел на поле? А ведь еще будет жаловаться, что ему дают играть и не ставят в состав. Доверили место, и где твое мастерство? Эта игра «Спартака» - пощечина всем болельщикам.

Напомним, что в основном составе «Спартака» вышли Сергей Песьяков, Денис Кутин, Александр Зуев, Георгий Мелкадзе и Денис Давыдов.