Валерий Рейнгольд: Молодые футболисты «Спартака» показали, что дорога у них одна. По ней уже прошли Кротов и Малоян
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру молодых игроков москвичей в матче 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1).
– Как вам игра молодых
футболистов?
– Да, «Спартак» сегодня вообще не играл. Все эти молодые футболисты «возили тачку». И они наглядно показали, что рассчитывать на них не стоит. И дорога для них только одна. По ней уже прошли Кротов, Малоян и другие футболисты. Денис Давыдов за всю игру ни одного удара по воротам не нанес. Зачем он вообще вышел на поле? А ведь еще будет жаловаться, что ему дают играть и не ставят в состав. Доверили место, и где твое мастерство? Эта игра «Спартака» - пощечина всем болельщикам.
Напомним, что в основном составе «Спартака» вышли Сергей Песьяков, Денис Кутин, Александр Зуев, Георгий Мелкадзе и Денис Давыдов.
Матч
СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)
Голы
Никифоров 58 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)
Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов
Предупреждения:
Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция