«Тосно» обыграло «Арсенал» в 1/16 финала Кубка России, Милевский остался в запасе
В матче 1/16 финала Кубка России «Тосно» в Великом Новгороде одержало победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0.
На десятой минуте гол забил Максим Палиенко, а в конце второго тайма преимущество хозяев увеличил Руслан Абазов.
Нападающий Артем Милевский, перешедший в «Тосно» 1 сентября, остался в запасе.
В 1/8 финала соперником подопечных Дмитрия Парфенова будет московское «Динамо», которое ранее в Химках разгромило «Ростов» со счетом 4:0.
26 сентября клуб из Ленинградской области в матче 14-го тура первенства ФНЛ сыграет на выезде против «Спартака» из Нальчика. «Арсенал» днем ранее примет в рамках восьмого тура РФПЛ «Терек».
Матч
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
21 сентября 18:30, Электрон, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически