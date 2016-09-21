Евгений Кузнецов: на ЧМ сами отдали победу финнам, в Торонто этого не повторится

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Финляндии.

- В начале матча с североамериканцами у нас были потери в средней зоне. С финнами надо стараться работать с шайбой поглубже, нельзя пропускать контратаки и, если будет большинство, обязательно его реализовывать. Последний раз с ними играли недавно – в мае на чемпионате мира. Тогда проиграли 4:5, из-за своих ошибок отдали победу. Уверен, что в этот раз такого не получится и таких ошибок мы не допустим. Вчера матч финнов не смотрел, не успел. На КМ все команды примерно одинаковые по уровню, сборной Суоми где-то не повезло, замешковалась на старте, а потом уже ничего не вернуть. Расклады в группе – не наше дело, наша задача – выиграть. Главное играть в свой хоккей, а какой счёт неважно, в предыдущем матче нужно было больше трёх шайб забивать, я знал, что соперник будет играть в атакующий хоккей. А теперь уже важно победить финнов», - рассказал Кузнецов в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в мае на домашнем чемпионате мира сборная России в 1/2 финала уступила сборной Финляндии со счетом 1:3.

Добавим, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира сборная России встретится с финнами. Игра состоится 22 сентября в 22:00 по московскому времени.