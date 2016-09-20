Роман Ротенберг: Низкая посещаемость матчей «Куньлуня» - вопрос к менеджменту клуба

Член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

- Это вопрос больше к менеджменту клуба, здесь это их работа, так как часть матчей в Пекине, Шанхае, где-то, наверное, менеджмент клуба недоработал. Они в курсе этой проблемы, обещали к следующим играм эту проблему решить, – заявил Ротенберг.

Напомним, 20 сентября игру китайской команды против «Нефтехимика» в Шанхае посетили всего 550 зрителей, установив новый антирекорд посещаемости в КХЛ.



