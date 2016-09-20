Роман Ротенберг: Низкая посещаемость матчей «Куньлуня» - вопрос к менеджменту клуба
Член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».
- Это вопрос больше к менеджменту клуба, здесь это их работа, так как часть матчей в Пекине, Шанхае, где-то, наверное, менеджмент клуба недоработал. Они в курсе этой проблемы, обещали к следующим играм эту проблему решить, – заявил Ротенберг.
Напомним, 20 сентября игру китайской команды против «Нефтехимика» в Шанхае посетили всего 550 зрителей, установив новый антирекорд посещаемости в КХЛ.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Беллемор (Мянтюля, Коллинс), 11:22 (1:0). Полыгалов (Гюнге, Секстон), 21:11 (1:1). Мянтюля (Флери), 48:58 (2:1).
Место и дата
20 сентября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
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