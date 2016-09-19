Olofmeister сыграет со зрителями на ESL One New York

Олоф «olofmeister» Кайбер Густффсон из команды fnatic по Counter-Strike: Global Offensive сыграет против зрителей на турнире ESL One New York.



Играть с киберспортсменом 1 на 1 будут два человека, которые выиграют конкурс от NVIDIA и Fnatic в социальных сетях и три человека из зрительного зала. Тройке победителей подарят новые видеокарты от от NVIDIA (GTX 1080, GTX 1070 и GTX 1060).



ESL One New York пройдет с 1 по 2 октября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира 250 000 долларов.

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