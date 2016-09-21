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Харийс Витолиньш: Бобровский готовится сыграть финнами

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил о том, что вратарь сборной России Сергей Бобровский планируется тренерским штабом в качестве основного на матч со сборной Финляндии.

- Пока до конца я сказать не могу. Но да, Бобровский готовится, - цитирует Витолиньша «Р-Спорт».

Напомним, что Бобровский стоял в обоих матчах сборной России на Кубке мира.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира сборная России встретится с финнами. Игра состоится 22 сентября в 22:00 по московскому времени.  

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