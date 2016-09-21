«Анжи» обыграл «Мордовию» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Махачкалинский «Анжи» на выезде переиграл «Мордовию» со счетом 2:1 и пробился в 1/8 финала Кубка России.
В первом тайме забитыми мячами отметились Иво Иличевич и Мутари Амаду. После перерыва Иван Лукьянов сократил разрыв в счете, но «Мордовии» не удалось уйти от поражения.
За выход в четвертьфинал Кубка России «Анжи» сразится с победителем матче «Тамбов» - «Зенит», который будет сыгран 22 сентября.
Напомним, в 2001 и 2013 годах клуб из Махачкалы доходил до финала Кубка России.
Матч
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
21 сентября 18:30, Старт, Онлайн-трансляция
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