«Анжи» обыграл «Мордовию» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Махачкалинский «Анжи» на выезде переиграл «Мордовию» со счетом 2:1 и пробился в 1/8 финала Кубка России.

В первом тайме забитыми мячами отметились Иво Иличевич и Мутари Амаду. После перерыва Иван Лукьянов сократил разрыв в счете, но «Мордовии» не удалось уйти от поражения.

За выход в четвертьфинал Кубка России «Анжи» сразится с победителем матче «Тамбов» - «Зенит», который будет сыгран 22 сентября.

Напомним, в 2001 и 2013 годах клуб из Махачкалы доходил до финала Кубка России.