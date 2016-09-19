Virtus.pro сыграет в группе с NiP и G2 на ELEAGUE S2

читайте также

Olofmeister сыграет со зрителями на ESL One New York Олоф «olofmeister» Кайбер Густффсон из команды fnatic по Counter-Strike: Global Offensive сыграет против зрителей на турнире ESL One New York.

ВКонтакте запускает стриминговый сервис по киберспорту Социальная сеть ВКонтакте запускает игровые трансляции — стриминговую платформу, которая позволит геймерам транслировать свой игровой процесс в социальную сеть и зарабатывать на этом деньги.

Хакер взломал Twitter тренера команды Cloud9 по League of Legends Неизвестный хакер взломал Twitter-аккаунт тренера команды Cloud9 по League of Legends Бока «Reapered» Хангю.

ФК «Галатасарай» может купить команду по League of Legends Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» ведет переговоры по покупке команды Victorious ACE Esports Club по League of Legends.

ESWC анонсировала список приглашенных команд на турнир по CS:GO Организаторы Electronic Sports World Cup 2016 представили список приглашенных команда на турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

Команда Plastelin стала третьим финалистом «КиберБитвы МегаФон» Победителем третьего отборочного этапа турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2 стала команда Plastelin.

Natus Vincer вновь опустилась в рейтинге лучших команд CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.

Virtus.pro сыграют против fnatic в первом матче ESL One NY Организаторы турнира ESL One New York по Counter-Strike: Global Offensive анонсировали распределение призового фонда и первые матчи турнира.

Определен второй финалист «КиберБитвы МегаФон» Завершились вторые отборочные соревнования турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2. Победителем квалификаций стал HÔNAN.

Открылась регистрация на Всероссийскую Киберспортивную Студенческую Лигу Всероссийская Киберспортивная Студенческая Лига (ВКСЛ) объявляет о начале регистрации команд на сезон 2016–2017.

Анонсированы расписание и формат Gfinity CS:GO Invitational Организаторы Gfinity CS:GO Invitational представили расписание матчей и формат своего турнира.

WCA анонсировала турнир для команды из России, Китая и Великобритании World Cyber Arena анонсировала турнир WCA World Contest Championship по Counter-Strike: Global Offensive. Организаторы заявили, что на турнире примут участие команды из России, Китая и Великобритании. Общий призовой фонд чемпионата составит около 112 000 долларов.

Игрок ФК «Краснодар» инвестировал в киберспорт Игрок футбольного клуба «Краснодар» и сборной Швеции Андреас Гранквист инвестировал деньги в развитие игровой платформы Gumbler.

ALTERNATE aTTaX победала на турнире Hitbox Challenger Cup Немецкий коллектив ALTERNATE aTTaX стал победителем онлайн-турнира Hitbox Challenger Cup по Counter-Strike: Global Offensive.

Европейская квалификация к WESG пройдет в концертном зале Stereo Plaza Организаторы World Electronic Sports Games объявили, что местом проведения европейской квалификации в Киеве станет концертный зал Stereo Plaza, вместительностью до 6000 зрителей.

Virtus.pro заключила контракты с новым составом по Dota 2 Киберспортивная организация Virtus.pro официально подписала контракты с игроками по Dota 2 сроком на один год.

Определились последние участники от Европы на Overwatch World Cup 2016 По итогам европейских квалификаций определились последние участники Overwatch World Cup 2016.

Определился первый финалист «КиберБитвы МегаФон» Первым финалистом турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2 стал коллектив Not a player. Команда выступит в составе Юрия Хованского и Ивана «Faker» Демкина.

Evil Geniuses и OG примут учаcтие в Mars Dota 2 League Компания MarsTV анонсировала список участников турнира Mars Dota 2 League.