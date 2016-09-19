Virtus.pro сыграет в группе с NiP и G2 на ELEAGUE S2
Организаторы второго сезона ELEAGUE анонсировали распределение команд по группам.
Команды распределились на группы:
Группа A: Mousesports, Cloud9, FaZe Clane, Immortals.
Группа B: Virtus. Pro, NiP, G2 Esports, Echo Fox.
Группа C: Natus Vincere, Astralis, Alternate aTTax, SK Gaming.
Группа D: Fnatic, EnVyUs, Dignitas, OpTic.
Первая группа сыграет 21-22 октября, вторая 4-5 ноября, третья 11-12 ноября и четвертая 18-19 ноября. Стадия плей-офф запланирована на 29-30 ноября. Полуфиналы на 2 декабря. Гранд-финал пройдет 3 декабря.
ELEAGUE — телевизионная лига по Counter-Strike: Global Offensive. Она пройдет с 21 октября по 3 декабря в Атланте, США. Призовой фонд турнира составит 1,4 миллиона долларов.
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