«Йокерит» разгромил новокузнецкий «Металлург»
Хоккеисты «Йокерита» разгромили на своей площадке «Металлург» из Новокузнецка со счетом 5:1.
Заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Сакари Салминен, Томми Хухтала, Михаэль Керянен, Джои Хишон и Топи Яакола. Единственный гол в составе «Металлурга» на счету Игната Земченко.
«Йокерит» после этой встречи, набрав 16 очков переместился на восьмую строчку в турнирной таблице на «Западе». «Кузня», потерпев пятое поражение к ряду, занимает последнее место в Восточной конференции.
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Матч
Йокерит - Металлург Нк - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Яакола (Салминен), 6:11 (1:0). Хишон (Лаюнен), 7:15 (2:0). Керянен (Лаюнен), 13:45 (3:0). Хухтала (Регин), 14:51 (4:0). Салминен (Яакола, Регин), 30:57 (5:0). Постников (Комаристый, Земченко), 54:33 (5:1).
Место и дата
21 сентября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция