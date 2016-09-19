Стэн Вавринка: US Open - лучший турнир в моей карьере

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка поделился впечатлениями от стартового матча на SpbOpen-2016, в котором он обыграл Лукаша Росола из Чехии.

- Я прибыл в субботу специально пораньше, чтобы подготовиться и организм хорошо себя ощущал. Когда сказали, что матч будет в среду, я был не против. Это было хорошее выступление. Немного беспокоился в начале, но доволен своей концентрацией. Я ожидал трудного матча, так как в этом году были и трехсетовые, и пятисетовые матчи. Мне очень понравилась моя игра.

- Сравнивая сегодняшний матч с играми на US Open, показалось, что вы играли против Росола с большей надежностью и хотели выиграть малой кровью.

- Я стараюсь никогда не сравнивать матчи. US Open был моим лучшим турниром за всю жизнь. Я физически и психологически великолепно себя чувствовал. Когда турнир завершается, я закрываю эту главу, а следующий турнир - это новая страница, я не ожидаю, что он будет таким же. Тут другие условия, игра проводится в зале. Я доволен своим движением, концентрацией.

- Будете узнавать ход матча Лайович – Троицки, в котором определится ваш следующий соперник?

- Я буду следить за счетом. Не думаю, что мне нужно смотреть вживую. Я прекрасно знаю их. Также не следил за игрой Росола, так как мне известно, как он действует, - передает слова Вавринки корреспондент Spb.Sovsport.ru.