Владимир Тарасенко: Самым большим минусом является игра в большинстве

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко рассказал о слабых местах национальной команды и своих эмоциях от игры в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным.

Нашим самым большим минусом является игра в большинстве. Нам нужно начать забивать в неравных составах в тяжёлых играх. Надо найти ответ на вопрос, как можно забивать больше в большинстве. Мы стараемся найти какие-то комбинации, а где-то надо попроще сыграть. Мы должны выполнять свою задачу. Сейчас мы практикуем это, а результаты увидим завтра.

Наша задача – выходить и играть. Неважно, с кем тебя поставят. Ты выходишь играть за страну, за команду. Думать о том, с кем будешь играть, – это лишнее. Мы находимся в такой ситуации, когда у нас есть одна игра, и нам нужна победа.

Какие ощущения от игры с Овечкиным и Малкиным в одном звене? Хорошие. Это хорошие ребята, со всеми общаются наравне, поддерживают, помогают. Конечно, я мечтал сыграть с ними в одной команде. Сейчас такой момент, когда неважно, какие регалии ты заработал, - циттирует Тарасенко «Чемпионат».

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира сборная России встретится с финнами. Игра состоится 22 сентября в 22:00 по московскому времени.