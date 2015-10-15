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Гонщик команды «Тинькофф» Петер Саган выиграл третий этап многодневки «Энеко Тур»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Тинькофф»Комментарии
Гонщик команды «Тинькофф» Петер Саган выиграл третий этап многодневки «Энеко Тур»
Источник: «Тинькофф»

Чемпион мира и Европы Петер Саган из команды «Тинькофф» выиграл 3-й этап многодневки «Мирового тура» «Энеко Тур».

Сегодня Саган преодолел 186 километров за 4 часа 10 минут 36 секунд. Вторым на этапе стал голландец Данни ван Поппел из команды Sky. Третье место занял француз Насер Буанни, представляющий Cofidis.

В генеральной классификации гонки лидирует австралиец Роан Деннис из BMC Racing - 8 часов 35 минут 24 секунды. Вторым идет Саган (отставание - 3 секунды).

Думаю, бог открыл мне сегодня дорогу к победе сквозь строй соперников, как Моисею – путь через воды Красного моря, – пошутил Саган после финиша. – Если серьезно, то хочу поблагодарить моих товарищей по команде. Они проделали фантастическую работу, особенно в завершающей части гонки. Являюсь ли я фаворитом генеральной классификации? Давайте дождемся пятницы. Командная гонка с раздельным стартом многое определит.

Завершится «Энеко Тур» в ближайшее воскресенье.

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