Гонщик команды «Тинькофф» Петер Саган выиграл третий этап многодневки «Энеко Тур»
Чемпион
мира и Европы
Петер Саган из команды «Тинькофф» выиграл 3-й этап
многодневки
«Мирового тура»
«Энеко Тур».
Сегодня Саган преодолел 186 километров за 4 часа 10 минут 36 секунд. Вторым на этапе стал голландец Данни ван Поппел из команды Sky. Третье место занял француз Насер Буанни, представляющий Cofidis.
В генеральной классификации гонки лидирует австралиец Роан Деннис из BMC Racing - 8 часов 35 минут 24 секунды. Вторым идет Саган (отставание - 3 секунды).
Думаю, бог открыл мне сегодня дорогу к победе сквозь строй соперников, как Моисею – путь через воды Красного моря, – пошутил Саган после финиша. – Если серьезно, то хочу поблагодарить моих товарищей по команде. Они проделали фантастическую работу, особенно в завершающей части гонки. Являюсь ли я фаворитом генеральной классификации? Давайте дождемся пятницы. Командная гонка с раздельным стартом многое определит.
Завершится «Энеко Тур» в ближайшее воскресенье.