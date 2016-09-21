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Харийс Витолиньш: Почему Анисимов не играет с Панариным? У нас нет Кейна

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, почему Артемий Панарин и Артем Анисимов не играют в одном звене на Кубке мира.

Анисимов с Панариным, по-моему, вместе не играли полгода. Они начали играть на старте регулярного чемпионата, но потом тренеры поняли, что там что-то не срастается. У них же был Кейн с правого фланга, который таскал шайбу, довозил её до ворот. Но у нас Кейна нет в команде, так что мы стараемся выбрать другой, более подходящий для нас вариант. У нас звено Анисимова – более оборонительное, оно должно сдерживать соперника, - цитирует Витолиньша «Чемпионат».

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира сборная России встретится с финнами. Игра состоится 22 сентября в 22:00 по московскому времени. 

 

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