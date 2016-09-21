Харийс Витолиньш: Претензий к Овечкину как к капитану нет

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке национальной команды к матчу со сборной Финляндии.

- Завтра надо выигрывать, другого пути нет. Почему ушёл Дацюк? Он прокатился, у него небольшая микротравма, но он готовится к матчу с финнами. Что касается Овечкина, его лидерства в команде, то он ведёт себя очень правильно, старается вести за собой. Претензий к нему как к капитану нет, - рассказал Витолиньш в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира сборная России встретится с финнами. Игра состоится 22 сентября в 22:00 по московскому времени.