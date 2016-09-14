Матч Россия - Коста Рика состоится в Краснодаре 9 октября и начнется в 16:00 (мск)

РФС определился с датой и временем начала товарищеского матча между сборными России и Коста-Рики в Краснодаре.

«Стартовала продажа билетов на контрольный матч между национальными сборными России и Коста-Рики. Игра состоится 9 октября в Краснодаре на новом стадионе ФК «Краснодар» Начало матча - 16.00», - говорится в сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, сборная России уже провела два товарищеских матчах под руководством Станислава Черчесова. Команда сыграла ничью с турками на выезде (0:0) и обыграла сборную Ганы в Москве (1:0).

