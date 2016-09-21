«Локомотив» разгромил «Химки» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Московский «Локомотив» уверенно переиграл «Химки» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России.
Матч проходил на стадионе «Родина» в Химках.
В концовке первого тайма счет дальним ударом открыл Алан Касаев, а после перерыва защитник хозяев поля Игорь Чернышов срезал мяч в собственные ворота. Окончательный счет установил Игорь Портнягин на 63-й минуте.
За выход в четвертьфинал Кубка России-2016/17 подопечные Юрия Семина сразятся с победителем встречи «Шинник» - «Крылья Советов».
Матч
Голы
Касаев 45 (0:1). Чернышов И. 53 (0:2 - автогол). Портнягин 64 (0:3).
Состав
Химки: Цицилин, Тюнин, Малания (Мостовой, 59), Шумских, Чернышов И., Губерац (Гащенков, 54), Заика, Казаев (Галешич, 68), Лапин, Петрусев, Сикорски
Локомотив: Абаев, Пейчинович, Янбаев, Михалик, Игнатьев, Самедов (Портнягин, 56), Н'Динга, Миранчук (Коломейцев, 46), Баринов, Касаев (Денисов И., 69), Хенти
Предупреждения:
Тюнин, 18; Казаев, 22; Лапин, 74; Чернышов И., 77 - Игнатьев, 87
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция