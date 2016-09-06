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Андрей Шевченко: Мне бы хотелось, чтобы сборная Украины сыграла матч в Донецке

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Футбол 1»Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил с 50-летием президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова.

- Я знаю его мечту. Сегодняшний период  такой тяжелый для нас всех – именно в нашей стране… Мне хотелось бы пожелать ему, чтобы он вернулся в свой родной город, и команда вернулась играть на свой любимый стадион.

Так сложилась моя карьера, что я начинал ее в киевском «Динамо» в матче против «Шахтера», а закончил я ее как игрок сборной именно в Донецке. Потому мне хотелось бы, чтобы сборная Украины сыграла матч именно в Донецке, - цитирует Шевченко официальный сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

Напомним, из-за вооруженного конфликта на Востоке Украины донецкий «Шахтер» был вынужден покинуть «Донбасс Арену» в мае 2014 года. После этого команда проводила домашние матчи во Львове, в Киеве и в Харькове.

Андрей Шевченко официально возглавил сборную Украины 15 июля 2016 года.

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