Определились 5 пар 1/8 финала Кубка России
Сегодня определились 13 из 16 участников 1/8 финала Кубка России по футболу-2016/17
На этой стадии турнира сыграют: «Динамо» (Москва) - «Тосно», «Терек» - «Уфа», «Краснодар» - «Оренбург», «Урал» - «Амкар», «Енисей» - «Сибирь».
«СКА-Хабаровк» сыграет с 1/8 финала с победителем встречи «Чита» - «Рубин», «Локомотив» с победителем игры «Шинник» - «Крылья Советов», а «Анжи» ждет победителя матча «Тамбов» - «Зенит».
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