Юрий Семин: От кубковых матчей всегда нужно ждать сюрпризов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды в матче с «Химками» (3:0) в 1/16 финала Кубка России.

- Кубок не шуток не любит. Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к этому матчу. «Спартак» с ЦСКА играли до нас и уступили. От кубковых матчей всегда нужно ждать сюрпризов, но нам эти сюрпризы не нужны.

После забитого гола стало полегче. В целом же получился достаточно напряженный матч с серьезными единоборствами. Хорошо, что никто не получил травму на синтетическом поле. Мы прошли в следующий круг и теперь будем думать о матчах чемпионата России, - рассказал Семин официальному сайту клуба.

Напомним, что московский «Локомотив» уверенно переиграл «Химки» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России. За выход в четвертьфинал Кубка России-2016/17 подопечные Юрия Семина сразятся с победителем встречи «Шинник» - «Крылья Советов».