Юрий Семин: От кубковых матчей всегда нужно ждать сюрпризов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды в матче с «Химками» (3:0) в 1/16 финала Кубка России.
- Кубок не шуток не любит. Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к этому матчу. «Спартак» с ЦСКА играли до нас и уступили. От кубковых матчей всегда нужно ждать сюрпризов, но нам эти сюрпризы не нужны.
После забитого гола стало полегче. В целом же получился достаточно напряженный матч с серьезными единоборствами. Хорошо, что никто не получил травму на синтетическом поле. Мы прошли в следующий круг и теперь будем думать о матчах чемпионата России, - рассказал Семин официальному сайту клуба.
Напомним, что московский «Локомотив» уверенно переиграл «Химки» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России. За выход в четвертьфинал Кубка России-2016/17 подопечные Юрия Семина сразятся с победителем встречи «Шинник» - «Крылья Советов».
Матч
Голы
Касаев 45 (0:1). Чернышов И. 53 (0:2 - автогол). Портнягин 64 (0:3).
Состав
Химки: Цицилин, Тюнин, Малания (Мостовой, 59), Шумских, Чернышов И., Губерац (Гащенков, 54), Заика, Казаев (Галешич, 68), Лапин, Петрусев, Сикорски
Локомотив: Абаев, Пейчинович, Янбаев, Михалик, Игнатьев, Самедов (Портнягин, 56), Н'Динга, Миранчук (Коломейцев, 46), Баринов, Касаев (Денисов И., 69), Хенти
Предупреждения:
Тюнин, 18; Казаев, 22; Лапин, 74; Чернышов И., 77 - Игнатьев, 87
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция