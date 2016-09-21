Алексей Миранчук: Вышли на поле с двойной мотивацией
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о настрое на матч 1/16 финала Кубка России с «Химками» (3:0).
- Рассчитываем завоевать трофей. У нас все серьезно относятся к этому турниру, так что будем выходить и биться.
- Не было опасений, что после вылета ЦСКА и «Спартака» и в нашем матче может быть сенсация?
- Мы смотрели остальные матчи и видели, что не все настраиваются на Кубок должным образом. Вышли на поле с двойной мотивацией, отсюда и результат. Хорошо, что забили в концовке тайма. Моментов могло быть больше, но смогли отличиться трижды и довести дело до победы, - цитирует Миранчука официальный сайт клуба.
Напомним,
что московский «Локомотив» уверенно переиграл «Химки» (3:0) в матче 1/16 финала
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Матч
Голы
Касаев 45 (0:1). Чернышов И. 53 (0:2 - автогол). Портнягин 64 (0:3).
Состав
Химки: Цицилин, Тюнин, Малания (Мостовой, 59), Шумских, Чернышов И., Губерац (Гащенков, 54), Заика, Казаев (Галешич, 68), Лапин, Петрусев, Сикорски
Локомотив: Абаев, Пейчинович, Янбаев, Михалик, Игнатьев, Самедов (Портнягин, 56), Н'Динга, Миранчук (Коломейцев, 46), Баринов, Касаев (Денисов И., 69), Хенти
Предупреждения:
Тюнин, 18; Казаев, 22; Лапин, 74; Чернышов И., 77 - Игнатьев, 87
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция