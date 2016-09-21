Алексей Миранчук: Вышли на поле с двойной мотивацией

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о настрое на матч 1/16 финала Кубка России с «Химками» (3:0).

- Рассчитываем завоевать трофей. У нас все серьезно относятся к этому турниру, так что будем выходить и биться.

- Не было опасений, что после вылета ЦСКА и «Спартака» и в нашем матче может быть сенсация?

- Мы смотрели остальные матчи и видели, что не все настраиваются на Кубок должным образом. Вышли на поле с двойной мотивацией, отсюда и результат. Хорошо, что забили в концовке тайма. Моментов могло быть больше, но смогли отличиться трижды и довести дело до победы, - цитирует Миранчука официальный сайт клуба.

Напомним, что московский «Локомотив» уверенно переиграл «Химки» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России. За выход в четвертьфинал Кубка России-2016/17 подопечные Юрия Семина сразятся с победителем встречи «Шинник» - «Крылья Советов».

