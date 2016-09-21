«Бавария» разгромила «Герту», Роббен отметился голом в первом матче после травмы
«Бавария» нанесла поражение берлинской «Герте» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Германии по футболу.
На 16-й минуте встречи счет открыл Франк Рибери: получив мяч от Давида Алабы, француз двумя финтами усадил на газон словацкого защитника Петера Пекарика и нанес точный удар.
После перерыва Тьяго Алькантара забил второй гол, воспользовавшись грубой ошибкой Аллана. А вскоре отличился и Арьен Роббен. Голландский вингер «Баварии» заменил Томаса Мюллера и провел свой первый матч в текущем сезоне.
Und wie hat uns das gefehlt! Robben kommt von rechts - zieht mit links ab - und drin das Ding! Herrlich! #FCBBSC 3-0 pic.twitter.com/I7yodcov5z— FC Bayern München (@FCBayern) 21 сентября 2016 г.
Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Германии, набрав 12 очков после четырех матчей. «Герта», потерявшая первые очки в сезоне, идет на четвертом месте.
24 сентября «Бавария» на выезде сыграет с «Гамбургом». Мюнхенский клуб - соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Рибери 16 (1:0). Алькантара 69 (2:0). Роббен 72 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Боатенг (Хуммельс, 63), Мартинес, Рибери (Коман, 77), Алькантара, Видаль, Алонсо, Мюллер (Роббен, 65), Левандовски
Герта: Ярстейн, Лангкамп, Вайзер (Аллаги, 84), Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Аллан, Лустенбергер, Харагучи, Эссвайн (Штокер, 59), Ибишевич (Шибер, 59)
Предупреждения:
Видаль, 80 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
21 сентября 21:00, Альянц Арена, Онлайн-трансляция