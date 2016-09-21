«Бавария» разгромила «Герту», Роббен отметился голом в первом матче после травмы

«Бавария» нанесла поражение берлинской «Герте» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Германии по футболу.

На 16-й минуте встречи счет открыл Франк Рибери: получив мяч от Давида Алабы, француз двумя финтами усадил на газон словацкого защитника Петера Пекарика и нанес точный удар.

После перерыва Тьяго Алькантара забил второй гол, воспользовавшись грубой ошибкой Аллана. А вскоре отличился и Арьен Роббен. Голландский вингер «Баварии» заменил Томаса Мюллера и провел свой первый матч в текущем сезоне.

Und wie hat uns das gefehlt! Robben kommt von rechts - zieht mit links ab - und drin das Ding! Herrlich! #FCBBSC 3-0 pic.twitter.com/I7yodcov5z — FC Bayern München (@FCBayern) 21 сентября 2016 г.

Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Германии, набрав 12 очков после четырех матчей. «Герта», потерявшая первые очки в сезоне, идет на четвертом месте.

24 сентября «Бавария» на выезде сыграет с «Гамбургом». Мюнхенский клуб - соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.



